Circulação na linha Azul do Metro retomada esta segunda-feira

A circulação na linha Azul do Metropolitano de Lisboa vai ser restabelecida a partir das 6:30 de segunda-feira, antes do previsto, após ter estado três dias interrompida para instalação do novo sistema de sinalização, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa (ML) refere que a reabertura da circulação na linha Azul, que liga as estações de Santa Apolónia (Lisboa) à Reboleira (Amadora), ocorre um dia antes da data inicialmente prevista.

Na quinta-feira, o ML previa que a circulação nesta linha fosse apenas retomada às 16:30 de terça-feira.

"Esta antecipação resulta dos esforços desenvolvidos pelo Metropolitano de Lisboa no sentido de minimizar os constrangimentos causados aos clientes pelo encerramento por três dias da linha Azul, conseguindo otimizar o calendário dos trabalhos inicialmente previsto", sublinha a nota da transportadora.

A interrupção da circulação na linha Azul deve-se à realização de um conjunto de intervenções planeadas que se destinam à instalação de um novo sistema de sinalização e controlo de comboios denominado Communications-Based Train Control (CBTC).