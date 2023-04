Fragata D. Fernando II e Glória torna-se palco de uma caça aos ovos

A Marinha Portuguesa quis assinalar a Páscoa com uma caça aos ovos na Fragata D. Fernando II e Glória, que se encontra em Cacilhas. A atividade decorre durante o fim de semana.

A bordo de uma fragata do século XIX, que durante 33 anos fez a ligação entre a Índia e Portugal, as crianças seguem as pistas para encontrar os ovos de chocolate.

Esta é uma forma de percorrer a Fragata Dom Fernando II e Glória e descobrir os segredos e costumes de uma embarcação que chegou a transportar mais de 600 pessoas.

Um desafio proposto pela Marinha Portuguesa para assinalar esta época festiva e conhecer a última nau da "Carreira da Índia".