“A verdade é que as redes sociais estão a aumentar o interesse pelos livros em números que nós dificilmente conseguiríamos alcançar”

O mercado do livro está a crescer muito, graças a livros vocacionados para adolescentes e jovens adultos que ganharam grande popularidade nas redes sociais. Faria sentido integrá-los no Plano Nacional de Leitura?

Essas obras já têm as suas redes de recomendações e os jovens aderem a elas precisamente porque são recomendadas por pares e não por adultos ou de forma institucional. E não me parece que faça sentido integrá-las no nosso catálogo só porque são muito populares. Até porque as recomendações do Plano Nacional de Leitura têm critérios, que assentam na qualidade estética e literária das obras.

