Páscoa: cerca de 30 concelhos em risco "muito elevado" e "máximo" de incêndio nos próximos dias: veja aqui o risco no seu distrito

De sexta a domingo, cerca de 30 municípios vão estar com o risco de incêndio como “muito elevado” e “máximo”, de acordo com a informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O interior centro e a região do Algarve são os territórios com maior número de distritos com alerta “máximo”.

Na sexta-feira, 7 de abril, há 34 distritos com alerta “muito elevado” e “máximo”. No sábado esse número desce para 29. Já no domingo, existem 35 distritos com o risco “muito elevado” e nenhum com o risco “máximo”.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de “reduzido” a “máximo”. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.