No Porto, há doentes psiquiátricos que ficam 60 horas na sala de espera sem dormir e sem tomar banho

Sem um tratamento “adequado” às necessidades, sem supervisão médica e monitorização de sinais vitais, sem segurança, cuidados de higiene e rotinas definidas para a toma de medicamentos. É nestas condições “precárias e pouco dignas” que, segundo vários psiquiatras ouvidos pelo Expresso, aguardam para serem internados os doentes que dão entrada na Urgência Metropolitana de Psiquiatria do Porto (UMPP) com indicação para internamento. Enquanto não surge uma vaga nos hospitais das áreas de residência, para onde devem ser transferidos, aguardam durante longos períodos de tempo — que “frequentemente” são de 12 horas, mas podem chegar, em situações “excecionais”, às 40 ou até às 60 horas — na sala de espera de pequenas dimensões da UMPP. A urgência funciona nas instalações do Centro Hospitalar Universitário de São João, mas é assegurada, de forma rotativa, por equipas de médicos de serviços de psiquiatria da área metropolitana do Porto.

“Quando é necessário internar doentes, procuramos saber junto dos hospitais se há vagas, mas 90% das vezes respondem-nos que não”, explica um dos psiquiatras, que pediu para não ser identificado. “É muito raro existirem vagas nos hospitais que deveriam receber estes doentes”, confirma outro especialista, que também prefere o anonimato. Mesmo o Hospital Magalhães Lemos, de segunda linha para o internamento destas pessoas, assegurando camas quando não há vagas naqueles hospitais ou fora do horário que disponibilizam para receber doentes, “não consegue dar resposta”. “As unidades de internamento da região Norte estão subdimensionadas para a população que servem e não têm capacidade para internar”, diz o terceiro clínico ouvido.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.