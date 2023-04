Fim de semana de Páscoa com temperaturas máximas “acima da média” para a época: termómetros podem atingir os 30º

A Páscoa está à porta e o sol vai marcar a comemoração desta época festiva. Nos próximos dias, o tempo estará “estável”, com valores da temperatura máxima “acima da média para a época do ano”, sem precipitação e com pouca nebulosidade, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Entre esta quinta-feira e domingo de Páscoa (dia 9), a temperatura máxima deverá variar “aproximadamente entre 23 e 27°C na generalidade do território”, com valores mais elevados no interior do Alentejo e no vale do Tejo, regiões onde poderá atingir números “ligeiramente superiores a 30°C”, refere o IPMA, em comunicado.

Já a temperatura mínima deverá variar “aproximadamente entre 7 e 11°C”, mas será “ligeiramente superior” na faixa costeira a sul do Cabo Carvoeiro, enquanto no nordeste transmontano irá oscilar entre 4 e 7°. O vento soprará “geralmente fraco”, com maior intensidade nas terras altas.