Ensinar o que é a corrupção

Vem esta reflexão a propósito da notícia recentemente avançada, sobre a não obrigatoriedade de lecionação das matérias relacionadas com a prevenção da corrupção, nas escolas portuguesas. Se inicialmente o meu envolvimento e preocupação pessoal com o assunto motivou discordância com a decisão, ponderação mais cuidada permitiu-me concluir como adiante indicarei.