Casais portugueses voltam a recorrer à gestação de substituição na Ucrânia

As janelas do quarto da maternidade, em Kiev, localizado no rés do chão, tinham sacos de areia até meio. Nos andares superiores, um enorme ‘x’ em adesivo cobria os vidros, para que, em caso de ataque, não se estilhaçassem para o interior das enfermarias. E naquele 25 de janeiro de 2023, dia do 45º aniversário de Volodymyr Zelensky, o risco de a capital ucraniana ser alvo de uma saraivada de mísseis, em jeito de prenda russa, era alto.

Desde as 6h que as sirenes não se calavam. Joaquim e Anabela (nomes fictícios), de 51 e 54 anos, ele engenheiro civil, ela bancária, ambos ribatejanos, aguardavam naquele cenário, entre a guerra e a vida que se quer normal, o nascimento das filhas, através de uma gestante de substituição, quando se ouviu um enorme estrondo. Mas foi mais susto do que estrago, mais longe do que perto.