Sondagem: maioria concorda com PSD sobre imigração

A maioria dos portugueses revela abertura à entrada e permanência de imigrantes vindos de países pobres de fora da Europa, mas com algumas condições, mostra a sondagem do ICS/ISCTE para o Expresso e SIC. Mais de 70% dos inquiridos identificam-se com a ideia de que, à exceção dos refugiados, as pessoas só deveriam entrar em Portugal já com contrato de trabalho e 60% veem sentido em procurar comunidades que se integrem melhor na cultura e identidade nacionais: duas ideias defendidas pelo PSD e discutidas na sequência da morte de dois imigrantes num incêndio numa casa na Mouraria onde viviam 22 pessoas.