Código de barras faz 50 anos. Por dia, no mundo inteiro, ouvem-se 6 mil milhões de 'bips'

Considerado uma das maiores invenções do século passado, o código de barras está agora a completar 50 anos. Foi criado a 3 de abril de 1973, nos Estados Unidos, e usado pela primeira vez no ano seguinte, num pacote de pastilhas elásticas vendidas num supermercado da cidade de Troy, no Ohio. A introdução do código de barras como uma espécie de bilhete de identidade dos produtos foi tão importante que a sua utilização se expandiu rapidamente. Estima-se que hoje, todos os dias, pelo mundo inteiro, se ouçam 6 mil milhões de ‘bips’, o famoso sinal sonoro emitido sempre que um produto passa no leitor.