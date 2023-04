Peniche, Óbidos e o novo normal no combate ao tráfico de droga: quantidade de cocaína apreendida é a maior dos últimos 15 anos

A Polícia Marítima apreendeu na madrugada deste sábado uma embarcação com cerca de oito fardos de cocaína, num total de 500 quilos de droga. A embarcação estava encalhada ao largo de Peniche, e foi entretanto rebocada pelas autoridades.

Poucas horas depois, o Comando Territorial de Leiria da GNR apreendeu 36 fardos de cocaína, com um peso total superior a uma tonelada, num terreno privado localizado no concelho de Óbidos.

No total, a droga terá um valor de mercado superior a 45 milhões de euros. “Em princípio as duas apreensões estão relacionadas”, diz ao Expresso o Capitão da GNR Diogo Morgado, indicando que a investigação de ambas as ocorrências já está a cargo da Polícia Judiciária.

Segundo informações avançadas pelo Correio da Manhã, que o Expresso não conseguiu confirmar, os oito fardos de cocaína intercetados em Peniche e os 36 fardos encontrados em Óbidos pertenceriam à mesma rede de tráfico de estupefacientes, que nos últimos meses tem sido bastante pressionada pelas autoridades naquela zona do país.