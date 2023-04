Homem detido pela PJ por suspeita de abusos a quatro crianças em Loures

Um homem de 26 anos foi detido este sábado pela Polícia Judiciária (PJ) por “fortes indícios da prática de crimes de abuso sexual de crianças”, aponta esta polícia em comunicado enviado às redações.

Os factos que levaram o Ministério Público a emitir um mandado de detenção terão sido cometidos no concelho de Loures, já neste ano de 2023. As autoridades identificaram quatro vítimas, todas do sexo masculino e com idades compreendidas entre os sete e os nove anos de idade.

O homem já foi ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Loures, “tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva”, informa a PJ.

O suspeito pode ter feito mais vítimas além das quatro já identificadas, conclui a polícia.