O apartamento à venda por 700 mil euros e as tendas na "Metrópole": reportagem na distopia da habitação em Lisboa, em dia de manifestação

Há um apartamento à venda na Alameda Dom Afonso Henriques, em Lisboa. É um primeiro andar e a sua varanda está mesmo por cima de uma das entradas do metro. Há um cartaz vermelho e azul preso numa das janelas: apresenta o nome da agente imobiliária responsável pelo negócio, e dois números telefónicos: um é fixo de Lisboa, outro são os dígitos de um telemóvel.

Já passava das 20h00, mas a chamada é atendida em poucos segundos. “Boa tarde, queria saber o preço de um apartamento para venda na Alameda, junto à entrada do metro.” Do outro lado, uma voz portuguesa com sotaque estrangeiro diz-nos o valor: 700 mil euros. Perguntamos quantos quartos tem o apartamento, a resposta não é clara. Será um T3. No melhor cenário, a sua disponibilidade não será exatamente a mesma que está plasmada no cartaz vermelho e azul onde estão escritas as letras “Vende-se”. “Se estiver interessado, diga qual é a sua margem financeira, o valor que pode dar”, remata a agente imobiliária.

Depois, explica que “não é assim” que se deve procurar casa em Lisboa: “O melhor é mesmo dizer o valor que está disposto a dar, o tipo de apartamento que está à procura, e a zona”, enumera a agente imobiliária, que segundo o cartaz trabalha numa sucursal em Telheiras. “Muitas das casas que estão à venda não têm placas. Há mais anúncios no site [da agência imobiliária] do que nos prédios”, explica a profissional do ramo, antes de desligar.

É justamente neste ponto, junto ao alegado T3 à venda por 700 mil euros, que este sábado começa a manifestação pelo direito à habitação em Lisboa. A iniciativa foi denominada “Casa Para Viver” e também vai acontecer no Porto (Batalha), Coimbra (Praça 8 de Maio), Aveiro (Praça Melo Freitas), Braga (Coreto da Avenida Central), e Viseu (Praça da República).

“Não conseguimos pagar as nossas rendas ou suportar os nossos empréstimos bancários. Quem pode morar nas cidades portuguesas, hoje?”, pergunta-se no manifesto da manifestação , que é apoiada por dezenas de associações nacionais. É difícil responder à pergunta, é mais fácil contextualizá-la com números: para comprar uma casa de 90m2 em Lisboa, a taxa de esforço face ao rendimento disponível é em média de 67% . Em 2019, era de 48%.

Casas entre os 259 mil e os 800 mil euros

A manifestação vai percorrer cerca de 2,3 quilómetros, desde a Alameda até à Praça do Martim Moniz através da Avenida Almirante Reis. Ainda antes do primeiro quilómetro do percurso, vê-se o primeiro símbolo flagrante da distopia que se tornou o mercado de habitação nacional: “REMAX METRÓPELE”, lê-se do lado esquerdo da Almirante Reis.

A agência já está com as luzes desligadas, mas há vários ecrãs luminosos a apresentar a oferta disponível aos transeuntes: um T3 na Amadora por 259 mil euros, ou um T2 por 330 mil numa zona da capital não especificada, ou um T4 na Penha de França por 800 mil. Em frente à “METRÓPOLE”, junto a uma agência da Caixa Geral de Depósitos do outro lado da Avenida, estão quatro tendas de campismo.

As tendas são demasiadas, provavelmente mais de uma dezena ao longo de toda a Almirante Reis. São difíceis de detetar devido à agitação urbana (e ao hábito), mas estão lá e têm aumentado nos últimos meses.

Uma delas, arrumada num canto entre um minimercado e um pilar cinzento, já não é só uma tenda: é uma tenda, é uma estrutura de madeira a emitir uma mesa, é uma corda para pendurar roupa, são malas de viagem, são vários cobertores e almofadas. E uma mensagem escrita a mão num cartão virado para a rua: “Sem-abrigo”, lê-se, por cima de uma seta a apontar para a “Caixa” de doações.

No total, estes são os números imobiliários da Almirante Reis a 31 de março, um dia antes da manifestação: pelo menos 15 cartazes “Vende-se” em outros tantos apartamentos, sobretudo em primeiros e segundos andares; duas agências imobiliárias com dezenas de anúncios a começar nos 200 mil euros; uma empresa de “gestão de apartamentos turísticos”; pelo menos seis Alojamentos Locais (com o respetivo símbolo azul “AL”); um centro comercial abandonado; dois prédios e três lojas abandonadas; um prédio em remodelação; um prédio cuja construção parece interrompida; vários hotéis de luxo.

Há um cartaz da manifestação deste sábado afixado a pouco mais de um metro desta tenda.“As rendas em Portugal aumentaram 40% nos últimos cinco anos. Os preços das casas subiram 19% desde o ano passado. Os bancos, que penhoram as nossas casas, duplicaram os seus lucros”, denuncia o “Casa Para Viver” no seu manifesto. “É um problema de ausência de redistribuição e de justiça social.”