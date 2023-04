Anorexia: “Comia cada vez menos, cada dia era pior do que o anterior, estava a morrer”. Internamentos disparam, faltam camas para tratamento

A chave roda na fechadura, o trinco recua e a porta abre-se. A sala tem pouca mobília: um sofá à entrada, uma televisão e uma mesa comprida ao centro. Ao canto, há um corredor que dá acesso a uma pequena cozinha, onde chamam a atenção vários papéis fixados na parede com planos alimentares escritos à mão, e a três quartos, cada um com três camas. Na residência não há espelhos para ver o corpo, apenas o rosto.

Num dos quartos, sentada na cama de costas muito direitas e vestida com uma camisola polar, está Joana (nome fictício). É a sétima vez que é internada devido a uma anorexia. O primeiro internamento aconteceu aos 16 anos e o mais recente agora, aos 31, depois de uma “recaída abismal”. “Comia cada vez menos. Cada dia era pior do que o anterior. Estava a morrer.” Joana falou com a psiquiatra que a acompanhava e pediu-lhe para ser internada. Em setembro do ano passado foi acolhida na Residência Elysio de Moura, no Polo de Valongo do Hospital de S. João (Porto), destinada a doentes com distúrbios alimentares. A anorexia é o mais frequente: mais de 90% dos residentes têm a doença.