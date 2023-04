A Ordem quer que os oncologistas seniores vejam menos doentes, os administradores hospitalares desconfiam do plano

Os doentes com cancro não param de aumentar e os oncologistas correm contra o tempo para chegarem a todos. E como tratar depressa nem sempre se traduz por tratar bem, os especialistas reclamam uma nova organização da assistência: a Ordem dos Médicos quer que os clínicos tenham margem para estudar e que os mais experientes tratem menos doentes.

O plano irá ser entregue ao Ministério da Saúde e à Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) e define funções para cada categoria da carreira médica hospitalar e as percentagens do horário de trabalho para acompanhar doentes e para as atividades não assistenciais, da investigação, formação até à chefia e liderança de serviços. Da responsabilidade do Colégio de Oncologia Médica, o documento já teve a aprovação unânime do Conselho Nacional da Ordem.