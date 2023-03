Pedalar sem idade” ou como combater a solidão dos idosos

Traduzido do original “Cycling Without Age”, a “Pedalar sem idade” foi fundada na Dinamarca, em 2012, por Ole Kassow. O movimento pretende combater a solidão e o isolamento de idosos.

A iniciativa, que está presente em 59 países, chegou a Portugal e já conta com 200 voluntários. Ao todo, já se realizaram mais de mil passeios solidários pelas ruas de Lisboa, Cascais, Castro Verde, Porto e Guimarães.

A ideia é proporcionar um dia diferente a idosos e pessoas com mobilidade reduzida que estão em centros de dia, lares ou até mesmo em casa.

Através do “trishaw”, uma bicicleta adaptada e conduzida por voluntários, todos os passageiros passam a ter uma nova perspetiva das cidades.

Na página oficial da missão pode ler-se: “Pedalar Sem Idade é uma atitude, uma forma de estar na vida, é sobre relações humanas, generosidade para com quem não tem acesso aos pequenos prazeres da vida, sobre fazer as coisas devagar e com propósito e sobre as histórias que nos inspiram.”