Mais de metade dos idosos não é seguida pelos centros de saúde, são uma espécie “terra de ninguém”

Os lares são tratados como residências e centros de dia, não sendo adequados para oferecer cuidados de saúde continuados a uma população debilitada. Mais de metade dos seus utentes não é acompanhada pelos centros de saúde locais, vivendo à margem do Serviço Nacional de Saúde (SNS), e há uma rotação de trabalhadores excessiva face à importância dos cuidados que prestam. Estas são, em pinceladas gerais, as conclusões que saltam à vista de um estudo efetuado pelo Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social (CoLABOR) para a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Embora tenha sido realizado no contexto da última pandemia, para perceber a incidência e a resposta dos lares à covid-19, as conclusões do inquérito levado a cabo pela equipa coordenada por Paulo Pedroso e Pedro Adão e Silva (entretanto no Governo) dão pistas intemporais.

