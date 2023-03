Viagens de finalistas: estes são os conselhos da GNR para quem vai para Espanha

A viagem de finalistas marca o final do ensino secundário e todos os alunos pretendem contribuir para que sejam inesquecíveis e sem incidentes.

Para isso, a GNR já começou a fazer ações de sensibilização nas escolas para os finalistas estão de partida. Só do agrupamento de escolas do Sabugal, onde a GNR esteve esta quinta-feira, seguem viagem 40 alunos, 30 deles para Espanha.

Houve especiais advertências para o consumo de álcool e drogas e para o ambiente de excessos, que os finalistas vão encontrar do lado de lá da fronteira. Ficou dito que é melhor deixar bens de valor em casa ou no hotel. Não podem é esquecer documentos de identificação e cartão europeu de saúde. A Guarda Civil espanhola juntou-se à conversa e também chamou à atenção para o fenómeno do álcool contrafeito.

A operação Spring Break (férias da Páscoa) da Guarda Nacional Republicana é uma moeda de dupla face: a sensibilização nas escolas antecipa a fiscalização que, no caso de Vilar Formoso acontece na madrugada desta quinta-feira.