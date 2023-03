"Sem luz, janelas e portas": assim são as casas atribuídas pelo Estado aos guardas prisionais

Os guardas prisionais acusam a Direção Geral das Cadeias de falta de apoio. Em causa está a falta de condições das casas atribuídas pelo Estado aos profissionais que estão deslocados da área de residência. Os profissionais dizem ainda que as habitações não têm segurança e estão em risco de ruir.

Muitas das casas cedidas pelo Estado aos guardas prisionais têm mais de cinquenta anos e os tetos estão em risco de ruir. No interior, a água entra pelos telhados.

Um dos elementos do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional na cadeia de Monsanto, teve uma casa atribuída pelo Estado, mas desistiu da ideia por perceber que a habitação não possuía “condições de segurança e habitabilidade”.

No Bairro São João de Deus, em Caxias, onde vive a maioria dos guardas prisionais da prisão local, em casas cedidas pelo Estado, os prédios necessitam de obras.

Uma das profissionais que habita neste local com o marido e com o filho disse, em entrevista à SIC, que teve de fazer obras com o próprio dinheiro para poder viver em segurança.

Casas "em estado deplorável, inabitável, sem luz, janelas e portas”

Queixa-se de infiltrações na casa e de “rachaduras enormes” no telhado. Outro guarda profissional conta que lhe foi atribuída uma habitação “em estado deplorável, inabitável, sem luz, janelas e portas”.

Para poder habitar esta casa teve de investir mais de 20 mil euros em reparações.

Várias queixas já foram apresentadas

Os guardas já enviaram várias queixas à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e, à SIC, esta entidade disse que foram “identificados 260 casos de ocupação irregular, num universo de 1080 fogos”.

De acordo com a Direção Geral das Prisões, antes da apresentação da candidatura todos os candidatos têm a possibilidade de conhecer a casa de função.

Acrescenta ainda que os candidatos podem desistir da atribuição da casa em qualquer fase do processo. Se assim for, podem usufruir do subsídio de renda de casa de cerca de 200 euros, o valor que pagam todos os meses.