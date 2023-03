Ministra Elvira Fortunato pediu a Bruxelas para manter bolsa de investigação que perdeu quando entrou para o Governo

Ao aceitar o convite para o Governo de António Costa, em 2022, Elvira Fortunado perdeu o direito à bolsa de €3,5 milhões do Conselho Europeu de Investigação (ERC) que ganhara em 2018. No entanto, a ministra da Ciência e Ensino Superior tentou que o financiamento europeu e o projeto científico na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL) que queria desenvolver com essas verbas não fossem interrompidos, procurando mesmo a intervenção da Comissão Europeia.

As regras do ERC são, porém, claras: a bolsa atribuída a um cientista é nominal e não pode ser transferida para outro. Os investigadores podem mudar de universidade sem perder o direito às verbas europeias, o que não podem é mantê-las se forem para um Governo.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.