A quem ligou Abdul Bashir? O ataque no Centro Ismaelita foi premeditado ou houve surto psicótico? O que ia fazer à Suíça?

Abdul Bashir estava a ter uma aula de português no Centro Ismaelita, em Lisboa, na última terça-feira de manhã, quando recebeu uma chamada telefónica. Atendeu, levantou-se, saiu da sala e quando voltou a ser visto já teria a faca na mão. A informação dada ao Expresso por colegas de turma é uma das pistas que a Unidade Nacional Contra-Terrorismo da PJ está a seguir desde o ataque com uma faca de grandes dimensões deste refugiado com 28 anos que matou duas funcionárias do centro e feriu gravemente um professor.