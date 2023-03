Ameaças à segurança em Portugal: jovens fascinados com o jiadismo, a lavagem de dinheiro dos oligarcas russos e a droga da América Latina

Sem mencionar nacionalidades, mas com referências indiretas às mesmas, a análise dos serviços de informações no mais recente Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) revela que a elite russa fintou as sanções impostas pela União Europeia e enviou dinheiro para Portugal com o intuito de o branquear.

A frase no documento preparado pelas forças e serviços de segurança para o Governo não deixa muitas dúvidas na sua interpretação. “Com a manutenção/reforço das sanções resultantes da agressão russa à Ucrânia, os fluxos financeiros das elites dos países afetados pela guerra para Portugal continuaram a constituir uma ameaça no contexto do branqueamento de capitais e da evasão às referidas sanções.”