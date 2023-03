Moradores de Oeiras preparam manifestação caso não seja acatada a petição contra parquímetros junto ao Parque dos Poetas

Foi “do dia para a noite” que os moradores do concelho de Oeiras assistiram à instalação de parquímetros, na zona junto ao Parque dos Poetas, onde as pessoas têm de se deslocar de carro por não haver alternativa de transporte público, e que além de estabelecimentos comerciais e do Hospital da Luz, que funciona no local, também atinge várias ruas em redor.

Os moradores organizaram-se e lançaram uma petição, com 1600 assinaturas, contra os novos parquímetros na zona do Parque dos Poetas, que entregaram a 21 de março na última assembleia municipal - que agora tem 30 dias para dar uma resposta decisiva sobre a questão de manter ou não estacionamento pago nestas zonas habitacionais, onde também funciona comércio.

“O que tencionamos fazer é uma manifestação à porta da assembleia municipal, depois do veredito e caso decidam continuar com os parquímetros, a ver se muda alguma coisa”, adianta André Rosa, morador do concelho de Oeiras e um dos mobilizadores da petição.

Sentindo-se lesados, os moradores começaram por mostrar o seu descontentamento em reunião da assembleia municipal a 28 de fevereiro, sem terem conseguido reunir o apoio do presidente da câmara, Isaltino de Morais.

“O sr. Isaltino não nos respondeu. Em termos legais, o presidente da câmara podia-se ter pronunciado, e não o fez. Mas voltámos lá com uma petição com 1600 assinaturas em papel, e nunca esperaram que conseguíssemos reunir tantas assinaturas. Fomos aos restaurantes, cafés e cabeleireiros à volta do Parque dos Poetas, há muita gente que veio à nossa procura depois disso porque queria assinar a petição”, relata André Rosa.

Isaltino de Morais acabou por responder à questão, na sessão extraordinária da assembleia municipal, a 21 de março, frisando que, “para esta matéria, não são precisos abaixo-assinados” e que “a câmara municipal nunca autoriza a Parques Tejo a instalar parquímetros quando há oposição dos cidadãos” e que “os parquímetros não são para a câmara ganhar dinheiro, mas para ordenar o tráfego e garantir mais condições às pessoas”.