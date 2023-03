“Desligam as fichas, não estragam nada”: oficinas ilegais suspeitas de encomendar roubos de consolas e óticas de carros a ‘especialistas’

Várias oficinas ilegais um pouco por todo o país, mas sobretudo nas zonas metropolitanas de Lisboa e do Porto, são suspeitas de estarem por trás dos furtos de consolas para o GPS, óticas ou conta-quilómetros de carros. A PSP não dispõe de estatística concreta sobre um possível aumento deste tipo de roubos, mas as autoridades estão atentas e preocupadas com o fenómeno.