Os peixes-zebra também se deixam contagiar pelas emoções? Sim, e esta descoberta pode revolucionar o estudo do cérebro

É consensual a ideia de que as emoções não são um exclusivo dos humanos e que os animais, tal como os donos, podem ficar tristes, contentes ou com raiva. Mas será que espécies evolutivamente muito distantes dos mamíferos, como são os peixes, se deixam contagiar pelas emoções manifestadas por um grupo, da mesma forma que acontece com as pessoas? Uma equipa de investigadores do Instituto Gulbenkian de Ciência analisou o comportamento de peixes-zebra e concluiu que esta capacidade para perceber e adotar as emoções dos outros — uma das formas mais básicas de empatia, fundamental para a vida em sociedade — remonta ao grupo mais antigo de vertebrados.

A descoberta, feita por investigadores do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), foi publicada esta semana na revista “Science” e é descrita como capaz de “revolucionar o estudo do cérebro” e do funcionamento dos “mecanismos de contágio emocional”, com “implicações que vão desde a saúde pública à política e ao marketing”.

