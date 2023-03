Um “buraco” com uma renda de €100: durante dois anos, Diana e o filho Wilson chamaram casa a uma arrecadação sem luz, água, WC ou cozinha

Na primeira noite, 24 de janeiro, Diana Sofia dormiu lá sozinha, na casa quase vazia, sem mobília, água ou luz. Só ela, no chão de cerâmica cinza, em cima de um magrinho colchão de ioga desenrolado, e a um canto do quarto a meia dúzia de caixas plásticas onde conseguiu embalar toda a sua vida de 34 anos e a do filho Wilson, de 16. Esperou 15 anos por aquela chave, com que abriu o rés do chão de dois quartos, de sala mínima com kitchenette, WC, um apartamento só pequeno aos olhos de quem não tem um termo de comparação menor. E ela tem vários.

“Jurei que não voltava para aquele buraco. Fui lá buscar o pouco que tínhamos, duas viagens numa carrinha pequena chegaram, o meu filho ficou com amigos, e eu vim para casa”, conta Diana. O buraco foi a última morada da família monoparental, antes de a Câmara de Cascais lhes atribuir o imóvel a custos controlados, pelo qual paga €207 por mês mais despesas. O buraco era uma arrecadação de um prédio de Cascais, onde viveram dois anos e meio, mãe e filho sem luz, água, casa de banho, cozinha, nada, e pelo qual pagavam €100 de renda.

