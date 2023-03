Temperaturas vão subir na próxima semana, mas a chuva pode voltar antes da Páscoa

As temperaturas vão subir significativamente a partir da próxima segunda-feira, mas o sol da primavera pode não durar muito. “Os valores de temperatura começam a subir por um período relativamente curto. De acordo com a informação que temos disponível neste momento, será por um período de cerca de quatro dias", adinta a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Patrícia Gomes.

De 27 a 30 de março, alguns pontos do país poderão chegar muito perto dos 30ºC. Este aumento acontece devido “à influência de um anticiclone e de uma corrente de Leste que acaba por transportar na sua circulação um ar mais quente e seco”, explica a meteorologista. Além do “transporte de uma massa de ar quente”, haverá “menos nebulosidade.” Isto faz com que “haja mais radiação solar a chegar à superfície da Terra”, completa.

Em Santarém, por exemplo, estão previstos 29ºC para terça-feira. Já em Évora e Beja, as máximas poderão chegar aos 28ºC. Estas serão as zonas em que se sentirá mais calor. Uma vez que, em Lisboa e em Faro, os termómetros vão registar temperaturas máximas a rondar os 25ºC.

Já no norte de Portugal, como no Porto e na Guarda, os termómetros não vão ultrapassar os 20ºC. Ainda assim, as temperaturas em Braga, em Bragança e em Vila Real estarão próximas das sentidas em Lisboa e em Faro: 24ºC.

Ao Expresso, Patrícia Gomes explicou que “os dias já serem ligeiramente maiores do que há um ou dois meses faz com que os valores de temperatura aumentem.” Ainda assim, o sol poderá não espreitar durante muito tempo. “Neste momento tudo indica que a chuva pode regressar a partir de dia 31.”

Tanto quanto é possível prever, a maior distância, "entre 3 e 9 de abril, a informação aponta para uma anomalia positiva de precipitação semanal em alguns locais do Norte e Centro”, refere a meteorologista do IPMA. Que o mesmo é dizer que, “tudo indica que pode chover nessas regiões."