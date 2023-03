SEF investiga redes de falsos casamentos: pagaram €2500 a A. para se casar em Dublin com um homem que nunca vira e nunca mais voltou a ver

Numa esplanada de um café no Lavradio, na Margem Sul do Tejo e a pouco mais de 50 km de Lisboa, A. e duas amigas faziam castings de noivas. Não tinham grandes exigências, além do estado civil: solteiras. Era o único requisito obrigatório. As mulheres escolhidas iriam viajar até à Irlanda para casar com imigrantes dispostos a pagar milhares de euros por uma esposa nascida na Europa que lhe assegurasse a residência legal em solo europeu e também, num futuro próximo, a nacionalidade portuguesa. A. e as amigas angariaram uma dezena de pessoas até serem apanhadas. Este é um dos vários esquemas investigados e julgados de casamentos por conveniência nos últimos anos em Portugal. Só nos primeiros três meses de 2023 o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) já abriu 129 investigações, número que se aproxima do total de ocorrências em 2022: 177.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.