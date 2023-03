Mobilidade: quase metade dos alunos de Lisboa vão para a escola de carro; só um quarto vai a pé

Mais de 45% dos alunos do ensino básico e secundário de Lisboa deslocam-se diariamente de carro para ir para a escola. A dependência do automóvel vai diminuindo com o aumento da idade e é muito diferente consoante se trate de crianças e jovens a frequentar o ensino público ou privado, com estes últimos a manterem níveis de utilização de carro sempre muito elevados. Ir a pé ainda é uma opção para uma minoria.