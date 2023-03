A lebre-de-cauda-branca ou como a camuflagem é crucial para a adaptação às alterações climáticas. Uma história científica

Num planeta biodiverso, há espécies com maior capacidade de adaptação às variações do clima do que outras, como é o caso da lebre-de-cauda-branca (Lepus townsendii), um mamífero da família dos leporídeos, vulgar na América do Norte e noutras partes do mundo. “Esta espécie em particular tem potencial para se adaptar às alterações climáticas, já que tem características genéticas que permitem que a sua pelagem varie de cor entre o branco em habitats de neve, no inverno, e o castanho, no verão, adaptando-se à paisagem e protegendo-se assim de predadores”, explica ao Expresso José Melo-Ferreira, co-coordenador do estudo “The evolution of white-tailed jackrabbit camouflage in response to past and future seasonal climates”, publicado na revista “Science”, esta quinta-feira.