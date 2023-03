“Muitas vezes os clubes aprovam este comportamento”: PSP organiza fórum de dois dias para discutir a violência no desporto

timothy Tan/Unsplash

É no Porto que nesta quinta e sexta-feira se vão discutir as causas da violência no desporto. A quarta edição do fórum organizado pela PSP “Estádios de sítio” reúne clubes, árbitros, investigadores e representantes do governo e do Ministério Público para lançar o debate, numa altura em que se discute o novo regime jurídico de combate à violência nos espectáculos desportivos

Há uma hora