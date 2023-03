Última homenagem a Rui Nabeiro: Campo Maior uniu-se numa "avalanche de amor"

António Costa sublinhou a vertente humana do Comendador, salientando que o fundador da Delta “não era só um empresário”, mas também um “homem extraordinário” com um enorme carinho pela sua terra e pelos seus clientes.

A cerimónia contou com a presença da família mais próxima do Comendador Rui Nabeiro, incluindo os seus quatros netos e dois filhos, mas também das três mais altas figuras do Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República e António Costa, primeiro-ministro.

Lá dentro, o primeiro-ministro juntou-se às dezenas de pessoas que preencheram por completo a Igreja Matriz para assistir à cerimónia, que durou cerca de três horas. Na parte final, discursaram três dos quatro netos de Nabeiro e uma colaboradora de longa data na Delta.

O primeiro neto a falar foi Ivan, que repetiu várias vezes a ideia principal do seu discurso: "o meu avô não era meu, mas nosso”, frase com que terminou a sua intervenção e que lhe valeu fortes aplausos da multidão em redor da igreja.

Segui-se Rita Nabeiro, diretora geral da Adega Mayor, empresa que representa a Delta no ramo vinícola. Começou por agradecer a “avalanche de amor” que a família tem recebido de todos os setores da sociedade, e apelidou o avô de um homem “íntegro, justo e bom”. Para Rita, o Comendador era ainda “um porto seguro, aquele que aponta o caminho para a luz e alimenta a esperança, com o mundo inteiro no pensamento e os pés sempre cravados na terra, a sua: Campo Maior”.

O último discurso coube a Rui Miguel Nabeiro, que herdou o cargo de presidente executivo da Delta em 2021. Frisou a ética de trabalho do seu avô, para quem trabalhar era apenas “viver”, e o seu coração, sempre “aberto para todos”.

“Tive o privilégio de trabalhar a teu lado 20 anos”, continuou Rui Miguel Nabeiro. “Mas podes estar seguro que aprendemos a lição, deixaste-nos com os valores certos, com a ambição certa e sobretudo com as ganas de vencer que tu tinhas. Quando precisarmos de força vamos sempre fazer como fazias, avô: cerramos os dentes, fechamos os punhos e dizemos ‘para a frente, para a frente’".

Após a cerimónia religiosa, o caixão foi descido até ao largo daa igreja e colocado no veículo que o levaria até ao cemitério de Campo Maior. Antes de iniciar o caminho, repousou por cinco minutos, com a família por perto, intervalo de tempo durante o qual todos os presentes aplaudiram ininterruptamente. O mesmo gesto repetiu-se durante o percurso, sempre que o cortejo passava pelos vários grupos de pessoas que se espalharam pelas estreitas ruas da vila alentejana para prestarem uma última homenagem.