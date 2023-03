O futuro das Urgências de obstetrícia decide-se esta terça-feira

Está praticamente decidido o próximo passo no caminho para conseguir assegurar a resposta às situações agudas de ginecologia e obstetrícia na região de Lisboa. A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) reúne-se esta terça-feira à tarde com os responsáveis dos hospitais com blocos de partos e as demais instituições envolvidas na prestação de cuidados para avaliar o modelo rotativo de urgências obstétricas utilizado desde o início do ano para minimizar a falta de profissionais nos serviços.