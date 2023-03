Foz do Douro: incêndio em navio está controlado, tripulantes retirados ilesos e não há focos de poluição [com vídeo]

O navio Greta K, proveniente do porto de Sines e que esta terça-feira se incendiou ao largo da Foz do Douro, no Porto, encontra-se a cerca de 10 quilómetros da linha de costa, após ter sido rebocado por questões de segurança. O incêndio está controlado, não há tripulantes feridos nem qualquer foco de poluição marítima.

O alerta para o incêndio no petroleiro, com a bandeira de Malta, foi dado às 15h24, de acordo com a página na Internet da Proteção Civil.

Foram retirados ilesos, até ao momento, 12 dos 19 tripulantes e no petroleiro só permanece o comandante, bem como a equipa técnica da sala de máquinas do navio. “Não há feridos nem preocupações com o pessoal”, afirmou Silva Rocha, comandante da Capitania do Porto, em declarações aos jornalistas.

O incêndio parece estar controlado, embora ainda não esteja extinto. “Tem de haver uma verificação térmica ao longo do tempo e perceber se há um abaixamento suficiente da temperatura que permita concluir que o incêndio está resolvido”, referiu o comandante da Capitania do Porto.