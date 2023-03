Foz do Douro: incêndio em navio está controlado, tripulantes estão a ser retirados e não há feridos nem focos de poluição [com vídeo]

O navio Greta K, proveniente do porto de Sines e que esta terça-feira se incendiou ao largo da Foz do Douro, no Porto, encontrava-se às 17h45 a quatro quilómetros da costa, de acordo com a aplicação Marine Traffic.

O alerta para o incêndio na embarcação, registada em Malta, foi dado às 15h24, de acordo com a página na Internet da Proteção Civil.