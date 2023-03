Lares: o avô de Henrique tem demência, uma perna amputada, a família tem pouco dinheiro: preços empurram idosos para lugares sem condições

O avô de Henrique tem 87 anos e há seis meses saiu do lar privado onde vivia. “Dividia a mensalidade do lar com os meus pais, mas fui despedido e deixei de conseguir contribuir”, conta o jovem de 28 anos. O seu avô tem demência, a diabetes amputou-lhe uma perna, resistiu a um internamento por covid-19. No lar onde estava, em Santarém, era bem tratado, “o espaço agradável”, “as pessoas e os médicos eram bons”. Os pais de Henrique já estão reformados e também têm problemas de saúde: “Não tínhamos condições para o tratar em casa, não havia vagas nas Misericórdias da zona, acabámos por recorrer a um lar não licenciado na zona de Santarém”, conta Henrique por telefone.

