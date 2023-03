A construtora Secil quer alterações à lei para ampliar pedreira na Arrábida, o Governo diz que trabalhos seriam ilegais

A cimenteira Secil quer ampliar as suas pedreiras no Parque Natural da Arrábida, onde a expansão desta indústria extrativa é interditada por lei. O projeto anunciado há duas semanas pela empresa — com o argumento de que “será mais sustentável e terá menos impactos na paisagem e no ambiente” — está em consulta pública até 29 de março, no contexto do processo de Avaliação de Impacte Ambiental do projeto de “Novo Plano de Pedreira Vale de Mós A”, em Outão, Setúbal. Na prática, a Secil quer juntar duas das pedreiras já existentes, aumentando a área de exploração em 18,5 hectares, o que equivale a esburacar o equivalente a mais 18 campos de futebol numa área também em zona especial de conservação (a ZEC Arrábida-Espichel) da Rede Natura 2000, protegida por diretivas comunitárias.

