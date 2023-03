“Quem quer o SNS não pode querer um SNS igual, porque um SNS imutável é um SNS que vai acabar”, diz o diretor executivo

RODRIGO ANTUNES

Diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde reconhece no Parlamento que a população não está a ter os cuidados pretendidos. A gestão dos profissionais é a “reforma mais difícil e necessária”. Fernando Araújo anunciou números que ilustram algumas melhorias no serviço, mas assumiu que as “expectativas no acesso ao SNS” não estão a ser cumpridas. E anunciou que está a ser preparada a abertura de 150 consultórios de medicina dentária

Há uma hora