A doença tirou-lhe mobilidade e afastou-o das missões humanitárias, mas Gustavo Carona não se deixou vencer: vêm aí os “Óscares da Bondade”

“E o Prémio Corações e o Mundo vai para…” Nos últimos meses, é muito provável que o médico Gustavo Carona tenha “ouvido” esta frase, várias vezes, durante o sono. Afinal, ela remete para o projeto que o toma a tempo inteiro desde que foi forçado a deixar de trabalhar, no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, há dois anos.

Diagnosticado com uma doença incurável que lhe provoca dor crónica e o condena a passar grande parte do dia deitado, este intensivista de 42 anos foi ao arquivo dos sonhos para dar sentido aos dias e prosseguir com as ações humanistas que sempre o entusiasmaram.