PJ investiga morte de criança com faca em Vialonga, há também um ferido

Uma criança de sete anos morreu devido a uma agressão com uma faca. O caso aconteceu na última madrugada em Vialonga (Vila Franca de Xira) e está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

A GNR confirmou ao Expresso as suspeitas de homicídio na morte da criança, que vivia com o avô, de 69 anos. Mas negou a existência de um “contexto de violência doméstica” entre a família.

Segundo o “Jornal de Notícias”, terá sido o avô a matar a própria neta. Em declarações àquele jornal, o comandante dos bombeiros, Francisco Marques, relatou que quando chegou o socorro a casa da família da criança, por volta das 4h da manhã, esta já estava morta. O homicídio teria ocorrido algumas horas antes de ter sido acionada a emergência médica e os bombeiros.

O avô terá tentado o suicídio depois do homicídio da criança e ficou com ferimentos graves. Foi de imediato internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.