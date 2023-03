Bola de fogo observada a atravessar o céu em Portugal e na Galiza

Uma bola de fogo foi avistada esta noite no céu sobre Portugal e na Galiza, em Espanha, adiantou à agência Lusa o responsável do projeto SMART, do Instituto de Astrofísica da Andaluzia (IAA-CSIC).

O investigador principal do projeto SMART, José María Madiedo, explicou que o evento ocorreu pelas 22h08 em Espanha (21h08 em Lisboa).

De acordo com testemunhas na Galiza, a bola de fogo foi avistada durante três segundos, com cor verde intensa e fragmentou-se, adiantou também.

A página na rede social Facebook 'Meteo Trás os Montes -- Portugal' divulgou esta terça-feira à noite relatos da bola de fogo avistada sobretudo no norte de Portugal, mas em outros locais do país. Publicou posteriormente uma imagem do meteoro.