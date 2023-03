Pediatria: São Francisco Xavier, Torres Vedras e Loures sem urgências noturnas

Está decidido. A nova rede de urgência pediátricas na região de Lisboa vai fechar apenas os serviços noturnos, incluindo aos fins de semana, nos hospitais de Torres Vedras e de Loures. A reposta à noite estará igualmente indisponível no Hospital de São Francisco Xavier, como já acontecia e neste caso funcionando até às 21 horas incluindo aos fins de semana. A nova rede vai ser, ainda assim, temporária, vigorando somente três meses, entre abril e junho.

No comunicado enviado ao final da manhã desta segunda-feira, a Direção-Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) justifica os encerramentos durante a noite com o incumprimento dos “requisitos dos serviços de urgência de pediatria” tanto na unidade de Torres Vedras como em Loures, que também “suspende atividade durante o fim de semana, horário iniciado a 1 de março”. No caso do Hospital São Francisco Xavier, a urgência “mantém o horário praticado há vários anos, com os médicos a integrar a escala noturna do Hospital D. Estefânia”.

Com as portas sempre abertas vão estar as urgências de Torres Novas, Caldas da Rainha, Santarém, Santa Maria, Dona Estefânia, Amadora-Sintra, Vila Franca de Xira, Cascais, Garcia de Orta e Barreiro. Mas, em Setúbal há uma exceção: o funcionamento 24 horas será suspenso aos fins de semana, de 15 em 15 dias.

A DE-SNS avisa, desde já, que no verão serão menos as urgências abertas, com o movimento inverso no inverno. “Os resultados deste plano estratégico serão monitorizados, de forma a avaliar a necessidade de alterações e definir a atuação nos restantes trimestres de 2023, em função da experiência do modelo, com perspetiva de potencial redução dos pontos de rede no verão e o aumento da disponibilidade no inverno, adaptando a oferta à procura de cuidados.”

Veja aqui o calendário das urgências pediátricas até junho