“O homem branco está em vias de extinção na ciência”, escreveu o investigador da FCT no Dia Internacional da Mulher. A Nova avalia o caso

A Nova Medical School criou uma comissão de avaliação para analisar o caso do professor Miguel Seabra que escreveu, no verso de um cartaz, "o homem branco está em vias de extinção na ciência".

A polémica começou na rede social Twitter, onde foi publicada na semana passada uma fotografia de uma declaração manuscrita atribuída ao ex-presidente da Fundação da Ciência e Tecnologia (FCT).

"O homem branco está em vias de extinção na ciência! Miguel Seabra. Vamos comemorar o dia do survivor" é o texto escrito no verso de um cartaz sobre um seminário no âmbito do Dia Internacional da Mulher, que estaria afixado nas instalações do Centro de Estudos de Doenças Crónicas (CEDOC), da faculdade de Ciências Medicas da Universidade Nova de Lisboa.