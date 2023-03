O primeiro voo: há um ano, um avião aterrou em Lisboa com 365 refugiados ucranianos e histórias de amor, dor, saudade e desespero lá dentro

Foi um voo tranquilo. Não houve turbulência nem fora nem dentro do Boeing 747-300 ER. Um choro ou outro de criança, um cão a ganir baixinho, e pouco mais a agitar o ambiente estranhamente silencioso num avião lotado, como se cada um dos 267 refugiados ucranianos que trazia a bordo tivesse durante aquelas quatro horas de viagem parado finalmente para pensar, para interiorizar o impossível, um país europeu invadido, a guerra à porta de casa, a morte dos seus aos milhares, eles entre milhões em fuga.

Em cada lugar do avião sentou-se uma história diferente da mesma tragédia, que levava então 15 dias de duração. Como as de Olga e Oleksandr, reformados, de Kharkiv; de Olha, Nataliia e Kateryna, mãe, filha e neta, de Irpin; das cunhadas Irina e Olga e quatro crianças, de Slavuta; de Yuliia e do filho Egor, de Vinnytsa; de Maria e da filha artista Viktoria, de Lviv. Tudo mulheres, crianças, idosos.