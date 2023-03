Quem quer ser astronauta por um dia? Candidaturas à competição da Agência Espacial Portuguesa terminam segunda-feira

Reproduzir a gravidade sentida em Marte e fazer flexões sem esforço ou sentir o corpo levitar tal como acontece com os astronautas que trabalham na Estação Espacial Internacional são dois dos momentos altos que os jovens que conseguirem conquistar um lugar na competição que a Agência Espacial Portuguesa volta a lançar este ano vão poder sentir. O projeto que visa aproximar os mais novos do Espaço e de todas as áreas científicas próximas do sector espacial chama-se “Zero-G Portugal – Astronauta por um dia” e as candidaturas terminam na próxima segunda-feira.

A esta competição podem candidatar-se alunos do ensino básico ou secundário português, que tenham entre 14 e 18 anos à altura do voo parabólico – que permite simular o ambiente em microgravidade e ausência de peso no corpo – e que está marcado para 3 de setembro deste ano, com partida da Base da Força Aérea Portuguesa em Beja.

Para a candidatura, os jovens interessados têm de preencher um formulário e submeter um vídeo de motivação em que se apresentem e expliquem o porquê de quererem participar na iniciativa. No ano passado, foram selecionados 31 estudantes.

O voo é operado pela Novespace, empresa subsidiária da Agência Espacial Francesa, e consiste na realização de 16 parábolas que, por períodos de 22 segundos, permitem reproduzir a gravidade sentida em Marte, na Lua e no Espaço. A aventura começa aos seis mil metros de altitude, quando o avião começa a empinar e os alunos, deitados na chamada ‘zona de flutuação’ começam a sentir-se mais pesados e empurrados de encontro ao chão.

Aos 7500 metros de altitude os motores do avião são reduzidos ao mínimo, iniciando-se o momento esperado por todos: a microgravidade, em que o corpo sai do chão, é possível voar como o super-homem ou girar no ar sem qualquer esforço. “São experiências e dias inesquecíveis”, resume o diretor-executivo da Agência Espacial Portuguesa, referindo que já “vários países têm estado em contacto com a Agência para aprenderem com a experiência nacional e lançarem a mesma oportunidade para os seus jovens”.