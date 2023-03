Em Vendas Novas e em Pegões há imigrantes agredidos e humilhados pelos seus patrões e até episódios com armas brancas

Já passa da hora de almoço e no restaurante O Carlos ainda há um par de mesas com clientes que acabam a refeição. Ao balcão pedem-se cafés. É ponto de encontro entre aqueles que sempre viveram em Pegões, no Montijo ou nos arredores. “Qualquer dia nós é que somos a minoria”, ouve-se lá dentro. O Carlos é o único estabelecimento junto à rotunda da freguesia que não foi arrendado ou comprado por estrangeiros: a loja ao lado é uma pequena mercearia, onde três jovens indostânicos se juntam na porta à conversa; à frente nasceu o café Nepal, que tem na esplanada um grupo de homens sentados e a partilhar um prato de dumplings e imperiais; do outro lado da estrada, outra loja anuncia na montra, em inglês, que vende de tudo um pouco.

O número de imigrantes indostânicos que chega à região tem vindo a aumentar nos últimos anos. A Junta de Freguesia de Pegões emite, em média, entre 20 e 40 novos atestados de residência por semana, grande parte para trabalhar na agricultura, nos campos ou em estufas. Deixam a Índia, Nepal, Paquistão e Bangladesh com a garantia de casa e emprego, habitualmente assegurados por um intermediário da mesma nacionalidade que já vive em Portugal há alguns anos. Mas nem todos conseguem fixar-se num emprego e a violência mora perto deles: os vários imigrantes indostânicos daquela região acusam muitos dos patrões de “agressividade excessiva”, sem adiantarem detalhes da alegada violência.

