Cinco barras marítimas fechadas e quatro condicionadas devido à agitação do mar

De acordo com informação disponível na página da Autoridade Marítima Nacional (AMN), na zona Norte estão encerradas as barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende e Douro, enquanto na zona Centro está fechada a barra do Portinho da Ericeira.

A barra de Aveiro está fechada a embarcações de comprimento inferior a 15 metros, mantendo-se aberta à restante navegação, ao passo que a barra da Figueira da Foz está condicionada às embarcações de comprimento inferior a 11 metros.

As barras da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde estão condicionadas a embarcações de calado superior a dois metros, devendo praticar a barra apenas no período compreendido entre duas horas antes e até duas horas após a preia-mar.

As restantes 38 barras marítimas estão abertas a toda a navegação.

Vários distritos de Portugal Continental estiveram até ao fim do dia de sexta-feira em estado de alerta amarelo devido à agitação marítima, pelo que a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertam toda a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.