Maus-tratos em lar da Lourinhã: todos os utentes já deixaram as instalações

Os 61 idosos do lar da Lourinhã, que foi inspecionado pela Segurança Social na sequência da denúncia divulgada pela SIC, já deixaram as instalações. Alguns familiares das vítimas de maus-tratos garantem que a Segurança Social agilizou o processo de transferência dos residentes do lar.

Por apurar, está a percentagem do total de utentes que aceitou alguma das propostas da Segurança Social e quantos ficaram ainda a cargo das famílias, que terão sido informadas dos riscos que corriam se os idosos não fossem retirados em tempo útil.

Os funcionários do Delicado Raminho, acusado de maltratar utentes, mostram-se preocupados com o futuro profissional. Enquanto aguardam por um comunicado dos proprietários do lar, dizem estar de “consciência tranquila.”

Os donos do estabelecimento enfrentam agora um processo de contraordenação e podem vir a ficar sem a licença de funcionamento.