PJ deteve Massimiliano C., um perigoso mafioso da Ndrangheta: em causa estão crimes de tráfico, tentativas de assassinato e extorsão

A Polícia Judiciária deteve na última madrugada, em Setúbal, Massimiliano C., um importante operacional italiano da máfia calabresa, organização criminosa mais conhecida como Ndrangheta.

A informação da detenção foi confirmada por fonte daquela polícia ao Expresso. “Colaborámos com as autoridades italianas nesta detenção.”

Este mafioso fazia parte do clã Piromalli que dominava o tráfico de droga na região de Reggio Calabria e era uma das 49 pessoas que foram alvo da megaoperação Hybris dos carabinieri, no final de investigações coordenadas pelo Ministério Público de Reggio Calabria (Direção Distrital Anti-Máfia) e chefiada pelo procurador Giovanni Bombardieri.

Além do tráfico de droga, estão em causa duas tentativas de assassinato, numerosas extorsões, porte e posse de armas comuns e de guerra.

Um juiz do Tribunal de Reggio Calabria emitiu mandados de captura contra 49 pessoas, mas o número total de suspeitos ascende aos 59. Entre os detidos estão familiares do padrinho desta organização, e também um padre da igreja Santa Maria Assunta de Castellace, na Calábria.

De acordo com a imprensa italiana, a investigação incidiu sobre as atividades do grupo entre 2020 e 2021, onde se inclui as suspeitas de branqueamento de capitais no sector da transformação de produtos agrícolas, e de duas propriedades imobiliárias utilizadas para facilitar as atividades criminosas do clã da Ndrangheta, no valor total estimado de um milhão de euros.