Não sabe como poupar no supermercado? Estão aqui 10 conselhos da DECO para gastar menos sempre que vai às compras

1. Fazer lista de compras

Para evitar trazer mais do que aquilo de que realmente necessita e “resistir às compras por impulso”, faz sentido pensar nas refeições que quer preparar durante a semana e fazer uma lista de compras antes de ir para o supermercado.

2. Comparar preços

Olhar para o custo de cada produto por quilo, litro ou unidade é outra das sugestões da DECO/Proteste, que lembra que as marcas brancas permitem poupanças, “em alguns casos até 30%, sem comprometer a qualidade”.

3. Optar por formatos familiares

Poderá compensar trazer formatos familiares dos produtos que mais consome, “como o café, cereais de pequeno almoço e massas”, até por terem prazos de validade alargados. “Segundo um estudo comparativo de preços, as caixas grandes compensam quase sempre. Mas nunca deixe de comparar o preço ao quilo ou à unidade, pois há casos em que a embalagem pequena é mais barata”, detalha a associação de defesa do consumidor.

4. Trocar alguns produtos frescos por ultracongelados

Segundo um estudo da DECO/Proteste, os legumes ultracongelados chegam a ser “80% mais baratos do que os frescos, pois aproveita-se tudo”. Além disso, o facto de os ultracongelados se conservarem por mais tempo também reduz o desperdício. “Já no caso do peixe, comprá-lo fresco sai, geralmente, mais em conta. Se pretende ter algumas postas de reserva, compre-as na peixaria e congele-as em casa."

5. Comprar leguminosas secas

As leguminosas, como o feijão e o grão, “ficam a metade do preço se as comprar secas e as preparar em casa”. Entre as vantagens está o facto de ser possível depois guardá-las no congelador, além de se poupar na embalagem.

6. Conservas em frascos de vidro são mais baratas

Os produtos em conserva em frascos de vidro “são até 40% mais baratos do que as latas, além de que são reutilizáveis e 100% recicláveis”.